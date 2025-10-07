Ankara’da şoförlük yapan Binali Aslan’ın minibüsünü kiralayan ve Mersin’e gitmek üzere yola çıkan IŞİD terör örgütüne bağlı aile, Aslan’ı şüphelenip geri dönmek istemesi üzerine öldürdü.

Cesetle birlikte yola devam eden caniler, maktulü 480 kilometre ötedeki Mersin Tarsus’ta ormanlık alana gömdü.

‘HANİ KUŞ UÇMUYORDU’

14 kişi, 250 kilometre daha gidip trafik ve asayiş kontrolüne takılmadan 250 kilometre uzaklıktaki Hatay’a ulaştı. Buradan sınırı yasa dışı yollarla geçen katiller, cihatçıların merkezi olan 99 km uzaklıktaki İdlip Atme bölgesine kaçtı. Aileden 8 kişi ölü ele geçirildi, 6’sı ise yakalanıp getirildi. Katillerin 829 kilometre boyunca hiçbir polis-jandarma kontrolüne takılmadan elini kolunu sallaya sallaya gezmesine tepki yağdı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez şöyle konuştu: “Bu aile, Türkiye’ye Geri Kabul Anlaşması ile mi geldi? IŞİD bağlantılı aile bu ülkenin başkentinde pompalı tüfekle dolaşıp cinayet işliyor, nerede güvenlik nerede istihbarat! Hani sınırlarımızdan kuş uçmuyordu? O zaman Suriye’ye nasıl gittiler?”

BAKANLIĞA SORULDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, “Bu olay basit bir adli vaka değil, devletin kurumsal güvenlik sisteminin iflasıdır” tepkisini verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle önerge veren Milletvekili Umut Akdoğan şunları söyledi:“Türkiye’de 730 km nasıl gittiler? Türkiye sınırını aşıp Suriye’ye nasıl kaçtılar? Yıllarca IŞİD’e çalışmalarına rağmen neden hiç yasal işleme tabi tutulmadılar?”