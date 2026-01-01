Yalova’da girdiği çatışmada üç polisi şehit ettikten sonra ölü ele geçirilen IŞİD’li terörist Zafer Umutlu’nun amcası, yeğeniyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zafer Umutlu’nun amcasının torunu olduğunu belirten Metin Umutlu, yeğenini örgütten koparmak istediklerini, çatışma günü de teslim olması için ikna etmeye çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını söyledi.

Metin Umutlu, yeğenindeki değişimi ve operasyona giden süreci Yeni Şafak’a anlattı.

(IŞİD’li terörist Zafer Umutlu)

'3 YILDA HIZLA DEĞİŞTİ'

Yeğeninin 6 yıl önce Yalova’ya geldiğini söyleyen amca, “3 yıl öncesine kadar kendi halinde bir çocuktu. Ne olduysa babası hastalanıp yatağa düştükten sonra oldu” dedi. Yeğeninin örgüte katıldıktan sonra hızla değiştiğini belirten Metin Umutlu, “Önce sakalını uzatıp bıyıklarını kazıttı. İmana, Kur’an’a karşı farklı söylemler geliştirdi. Günden güne daha da değişti. Bağlı olduğu yapının mahiyetini net olarak bilmiyordu. Ailece toplanıp konuştuk, sonuç alamadık. Aile içi gerilim son dönemde artmıştı” diye konuştu.

(Metin Umutlu)

'EŞİNİ HİÇ GÖRMEDİK'

Polis katili teröristin 1,5 yıl önce kız kaçırıp evlendiğini anlatan amca, bu işleri bırakıp ailesine döner diye umut ettiklerini ancak beklentilerinin gerçekleşmediğini söyledi. Metin Umutlu, “Düğününe ailece katılmadık. Giden eş-dost, salonda kendisi gibi 200’e yakın örgüt mensubu olduğunu söylediler. Sonrasında çoluk çocuğu olur, bu işlerden uzaklaşır diye düşündük. Ama işler düşündüğümüz gibi gitmedi. Yemin olsun eşini bir kez bile görmedik. Bize göstermedi” ifadelerini kullandı.

'CİHAT EMRİ GELİRSE İLK VURACAĞIM KİŞİLER...'

Zafer Umutlu’nun öz kardeşinin örgüttekilerle “Kardeşimi yoldan çıkarttınız” diyerek tartıştığını aktaran amca, bunun ardından yeğeninin gelip kendilerini tehdit ettiğini söyledi.

Zafer Umutlu’nun aileyi tekfir ettiğini belirten Metin Umutlu, “Siz kafirsiniz, tağutsunuz. Sizin öldürülmeniz lazım. Cihat emri gelirse ilk sizi vuracağım” sözlerini kullandığını anlattı. Amca, bu nedenle birkaç ay önce aile içinde sert bir kavga yaşandığını, ağabeyi ve kardeşinin Zafer Umutlu’yu dövdüğünü de ifade etti.

'SAVCILARA TEHLİKELİ OLDUĞUNU SÖYLEDİM'

Yeğenini örgütten koparmak için sürekli uyardıklarını ancak vazgeçiremediklerini söyleyen Metin Umutlu, defalarca şikayette bulunduklarını da belirtti. “Kardeşi de ben de şikayette bulunduk. Bizzat savcılara yeğenimin tehlikeli olduğunu söyledim. Güvenlik güçleri aradı ama ellerinde delil yok; neye dayanarak tutuklayacaklar. Sonuç alınamadı” dedi. Umutlu, çatışmadan 3 gün önce de Zafer Umutlu’nun kardeşinin, ağabeyinin yılbaşında bir eylem yapabileceğinden şüphelenerek şikayette bulunduğunu söyledi.

'BEN DEMİR PARMAKLIKLAR ARASINA GİREMEM'

Çatışmadan haberdar olunca Zafer’in kardeşiyle sabaha karşı Yalova’ya gittiklerini anlatan amca, köye girmeye cesaret edemediklerini ve gelişmeleri araç içinde takip ettiklerini kaydetti. Bir ara telefonla yeğenine ulaşabildiklerini belirten Metin Umutlu, aralarındaki son konuşmayı şöyle aktardı: “Adeta yalvardım. İkna etmek için çok dil döktüm. ‘Yapma, devletine, polisine kurşun sıkma’ dedim. Teslim olmasını istedim. ‘Ben demir parmaklıklar arasına giremem’ dedi. Kabul etmedi.”