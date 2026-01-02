Yalova'da 3 polisin şehit olduğu çatışmada ölü ele geçirilen IŞİD’li terörist Zafer Umutlu’nun amcası Metin Umutlu, yeğenini ve o günü anlattı.

‘DÜĞÜNÜNE GİTMEDİK’

Yeni Şafak’ın haberine göre; Zafer Umutlu’nun, amcasının torunu olduğunu belirten Metin Umutlu, yeğenini örgütten kopartmak istediklerini, çatışma günü de teslim olması için ikna etmeye çalıştıklarını ancak başaramadıklarını söyledi.

Zafer’in 6 yıl önce Yalova’ya geldiği belirten amca, yeğeninin örgüte katıldıktan sonra çok değiştiğini söyledi.

Polis katili teröristin 1.5 sene önce kız kaçırıp evlendiğini anlatan amca, düğününe gitmediklerini, salonda kendisi gibi örgüt mensuplarının olduğunu belirtti.

Yeğenini ikna edemediklerini söyleyen amca, çatışmadan haberleri olunca Zafer’in kardeşiyle Yalova’ya gittiklerini anlattı.

Kendisine bir ara telefondan ulaşabildiklerini söyleyen amca, polis katili yeğeniyle aralarında geçen son diyaloğu şöyle anlattı: “Adeta yalvardım. İkna etmek için çok dil döktüm.

‘Yapma, devletine, polisine kurşun sıkma’ dedim. Teslim olmasını söyledim. ‘Ben demir parmaklıklar arasına giremem’ dedi. Kabul etmedi.”

Amca: Devlete kurşun sıktı cenazesini asla almayız

Amcası Metin Umutlu, çatışmadan 3 gün önce de Zafer Umutlu’nun kardeşinin, abisinin yılbaşında bir eylem yapabileceğinden şüphelendiğini belirterek şikayette bulunduğunu ifade etti. Şehit polislere Allah’tan rahmet dileyen Metin Umutlu, “Polislere sıkılan o kurşunlar bize de sıkıldı. Ciğerimiz yandı” ifadelerini kullandı. Yeğeninin bu cesareti nereden bulduğunu, silah eğitimini nerede aldığını, silahların nereden geldiğini anlayamadığını anlatan amca, ailenin cenazeye sahip çıkmayacağını açıkladı: “Ne ben, ne ailem bu cenazeye sahip çıkmıyoruz. Asla almayacağız. Sen devletime, polisime kurşun sıkıyorsan, ben de senin cenazeni almam.”