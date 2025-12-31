Yalova'da üç polisi şehit eden IŞİD'li teröristlerin şikayet üzerine Seher Sokak'ta eve taşındığı, kadın ve çocukların çıkmadığı evde her pazar toplantıların yapıldığı ortaya çıktı.

Yalova'da polis ekipleri tarafından yapılan IŞİD operasyonu sırasında çıkan çatışmada 3 polis şehit oldu. 8 polis ve 1 bekçi ise yaralandı.

IŞİD'LİLERDEN İKİSİ PAZARCI VE BERBER

İYİ Partili Turhan Çömez SÖZCÜ TV’de yaptığı açıklamada Yalova’daki örgüt evine polisin baskın için değil arama amacıyla gittiğini açıkladı.

Hücre evindeki teröristlerin daha önce cezaevinde kaldığını ve haftada bir karakola imza vermeye gittiğini de açıklayan Turhan Çömez, IŞİD’lilerin polisi görünce evdeki çocukları cama çıkararak canlı kalkan yaptığını anlattı.

Çömez, teröristlerin radikal unsurlar olduğunu bile bile bu olaya nasıl meydan verildiğinin soruşturulması gerektiğini belirtti. Bu arada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, IŞİD terör örgütüne yönelik 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 357 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyon düzenlenen iller şöyle: Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Bingöl, Çorum, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kilis, Konya, Muğla, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Van. Öte yandan Turhan Çömez Yalova’da öldürülen teröristlerden birinin pazarda patates sattığını, diğerinin ise kentin ortasında berber dükkanının bulunduğunu söyledi.

DAHA ÖNCE KOMŞULARI ŞİKAYET ETMİŞ

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre IŞİD'li teröristler daha önce Yalova merkezde otururken gelen şikayetler üzerine çatışmanın yaşandığı Seher Sokak'taki eve taşındı. IŞİD'lilere evi kiralayan isim de gözaltına alındı.

HER PAZAR TOPLANTI YAPIYORLARMIŞ

Kadınların ve çocukların evden çıkmadığı belirtilirken IŞİD'li teröristlerin de mahalle sakinleriyle görüşmediği dile getirildi.

Teröristlerin her pazar evde çok sayıda kişinin katıldığı toplantılar düzenlediği belirtildi.

21 İLDE OPERASYON

Çatışmanın ardından terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonlarda 357 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bugün İstanbul'da IŞİD propagandası yapan 29 kişinin gözaltına alındığı duyurdu.