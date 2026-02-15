Yalova’nın İsmet Paşa Mahallesi’nde 29 Aralık 2025’te IŞİD’e yönelik operasyonda çıkan çatışmada polis memurları İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit olmuş, 8 polis ile 1 bekçi yaralanmıştı. Çatışmada Lütfi, Haşem, Mehmet Cami ve Musa Sordabak kardeşler ile Zafer Umutlu ve İbrahim Dayan ölü ele geçirilmişti.

'ANNELERİNİ ÖRGÜTTEN BİRİYLE EVLENDİRECEKLERDİ'

Olay sonrası yürütülen soruşturmada, Sordabak kardeşlerin örgüt ideolojisini benimsemeyen babaları M.S. ile kardeşlerini “tağut” ve “kafir” ilan ettikleri, babalarını öldürerek anneleri S.S.’yi zorla alıkoyup örgüt içinden uygun gördükleri biriyle evlendirmeyi planladıkları iddianameye yansıdı. Anne ve babanın ifadelerinde, çocuklarının kendilerini ölümle tehdit ettikleri bilgisi de yer aldı.

24 İLDE ÖRGÜTLENME

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 138 sayfalık iddianamede ayrıca, örgütün “ahlak” ve “sünnet” adı altında yapılanmalar kurarak dini eğitim görüntüsü altında örgütsel faaliyet yürüttüğü, 24 ilde dernek, mescit ve benzeri yapılar üzerinden taban kazanmaya çalıştığı belirtildi.

Aynı dosyada yer alan bilgilere göre, çatışmada ölen 6 teröristten 5’i, 2024 yılında gözaltına alınıp tutuklanmış, ancak Ekim 2025’te Yalova 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında beraat etmişti. Savcılığın bu kararlara yaptığı itirazların ise kabul edilmediği öğrenildi.