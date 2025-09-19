Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Tokat'ta bulunan bir hastane çalışanı A.U. (41), oyuncu Emre Bulut ile 15 yıldır tanışıyordu. Bulut, komiser olduğunu söyleyip sahte polis rozeti göstererek, Amasya'ya gitmek için A.U.'dan geçici olarak aracını istedi. Aracını hastane otoparkında Bulut'a veren A.U., oyuncuyu uzun süre bekledi. Bulut'un telefonları da açmaması üzerine durumdan şüphelenen A.U., oyuncu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Habere göre, Bulut gözaltına alınarak İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakim karşısına çıktı. Savunmasında A.U.'yu hastaneden tanıdığını söyleyerek, "Aracını bir gün işim olduğunda istedim ve bana verdi. Akşamında hemen beni aramaya başladı ve aracı geri getirmemi istedi. O günün akşamına geri döndüm ve gece 12'de şahsa aracını teslim ettim. Ben asla komiser olduğumu ve emniyette görevli olduğumu söylemedim" ifadeleriyle iddiaları yalanladı, beraatini talep etti.

EMRE BULUT'TAN AÇIKLAMA

Oyuncu Emre Bulut, söz konusu iddialara ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Bulut, Sabah gazetesinde kendisiyle ilgili yer alan haber için "Bu iddialar kesinlikle gerçek dışıdır. Öncelikle belirtmek isterim ki, hayatım boyunca ne Tokat'a ne de Amasya'ya gitmişliğim yoktur. Hiç kimseden araç istemedim, kimsenin malına da zarar vermedim. Polis rozeti taşıdığım, ya da kendimi polis olarak tanıttığım iddiası ise akıl almaz bir iftiradır. Hayatımda bugüne kadar üzerimde hiçbir şekilde polis rozeti bulundurmadım" ifadelerini kullandı.

"SADECE BİR İSİM BENZERLİĞİNE DAYANARAK..."

Bulut'un açıklamasının tamamı şöyle:

"Güne bir gazetecilik faciasıyla uyandım. Bir gazeteci, en temel sorumluluğu olan haberi doğrulama görevini yerine getirmeden, belki de sadece bir isim benzerliğine dayanarak benim adımı, fotoğraflarımı böyle bir habere taşımıştır. Bu sorumsuzca yaklaşım yalnızca mesleki itibarımı değil, ailemin onurunu ve saygınlığını da hedef almıştır."

"Bu haber, oyunculuk kariyerimi bitirme noktasına götürebilecek derecede ağır bir itham içermektedir. Söz konusu haberlerde, sahte polis rozeti kullanarak araç aldığıma ve bu nedenle yargılandığıma dair iddialar yer almaktadır. Bu iddialar kesinlikle gerçek dışıdır. Öncelikle belirtmek isterim ki, hayatım boyunca ne Tokat'a ne de Amasya'ya gitmişliğim yoktur. Hiç kimseden araç istemedim, kimsenin malına da zarar vermedim. Polis rozeti taşıdığım, ya da kendimi polis olarak tanıttığım iddiası ise akıl almaz bir iftiradır. Hayatımda bugüne kadar üzerimde hiçbir şekilde polis rozeti bulundurmadım. Şunu açıkça belirtiyorum ki hakkımda ne bir soruşturma, ne de yargılandığım bir dava söz konusu değildir."

"Gerçek dışı bu haberle kişilik haklarıma, şeref ve saygılınlığıma ağır bir saldırı yapılmış, onurum ve itibarım zedelenmiştir. Haberi yayımlayan tüm medya kuruluşlarına karşı her türlü hukuki hakkımı kullanacağım. Basın özgürlüğü; yalan, iftira ve karalama içerikli haber yapma hakkı vermez. En basit araştırma yapılmadan ismimin bu tür bir olayla ilişkilendirilmesi ciddi bir gazetecilik faciasıdır. Haberi yapan tüm basın yayın kuruluşlarının bu açıklamamla birlikte, haber içeriğinin gerçek dışı olduğunu ve yapılacak bir düzeltme haberiyle kamuoyuna bildirilmesini rica ediyorum."

"Kamuoyundan ricam; sosyal medyada veya basında çıkan bu tür yalan haberlere itibar edilmemesi, doğrulanmamış bilgilerin paylaşılmamasıdır. Benim hayatım boyunca kimsenin en küçük eşyasına dahi dokunmuşluğum yoktur. Tekraren belirtmek isterim ki yapılan haber ile aile onurumu ve oyunculuk kariyerimi lekelemeye dönük bir içerik barındırdığından ötürü her türlü hukuki başvuru avukatlarımca gerçekleştirilecektir."