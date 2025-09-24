New York'ta gerçekleşen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında gerçekleşen Suriye Geçici Devlet Başkanı Ahmet el Şaraa ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasındaki görüşme, gündem oldu.

Sözleri kadar verdiği pozlarla da ünlenen İtalya Başbakanı'nın Şaraa'ya bakışları, sosyal medyada çok paylaşıldı.

Ancak bu bakışların sebebi saygı ve sevgiden çok, bir özür maiyetinde. Zira Meloni, Esad devrilmeden aylar öncesinde kanlı rejimle arasını düzeltmekle meşkuldü.

O BAKIŞLARIN ALTINDA YATAN GERÇEK

Suriye iç savaşının sonlanmasından hemen önce Şaraa'yı ve Suriye'deki yönetimi ele geçiren örgütü HTŞ'yi IŞİD'le bir tutan Meloni, "teröristlerin Suriye'deki Hristiyanları tehdit etmesine izin veremeyiz" demiş, bunun yanında Esad rejimiyle görüşmelere başlamıştı.

Meloni, Esad rejimine olan Avrupa yaptırımlarının kaldırılması için görüşmeler de yapmıştı.

Ancak Şaraa'nın iç savaşı kazanarak Şam'ın başına geçmesi, Meloni'nin Esad rejimiyle normalleşmeye giderek aldığı riskin elinde kalmasına sebep oldu.

Şaraa'ya fiilen terörist diyen Meloni, şimdiyse Şaraa ile karşı karşıya, göz göze oturup gülümsemiş oldu. O bakışlar ise Meloni'nin "aşık olmuş gibi bakması" olarak yorumlandı.