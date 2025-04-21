Işın Karaca önceki akşam Girne'de sahne aldı. Ünlü şarkıcı 6 ayda verdiği 25 kilo ve değişen imajı hakkında konuştu.

Karaca, "En büyük sırrım yememek. Yemeyince oluyormuş. Kendimi çok iyi hissediyorum ve keyfim çok yerinde. Sağlık her şeyden önemli" dedi.

Işın Karaca eskiden böyleydi.

"EN ÇOK KİLO ALIP VEREN KADINIM"

Işın Karaca diyet sırrını da paylaştı:

"Balık yağı ve magnezyum takviyesi alıyorum. Her şey uzman kontrolü altında. Bu ülkede, Sibel Can'la birlikte en çok kilo alıp veren kadınım. En sonunda anladım ki bu iş, insanın kendini tanımasıyla oluyormuş."