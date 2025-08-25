Işın Karaca, İstanbul'u terk edip İzmir'in Urla ilçesine yerleşmişti. Şehir hayatından uzak sessiz bir yaşamı tercih eden Karaca, son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiriyor.

8 ayda 30 kilo veren 52 yaşındaki şarkıcı, adeta bambaşka biri oldu. Şu anda 60 kilo olan Işın Karaca, önceki akşam Kütahya'da konser verdi, hayranları gözlerine inanamadı.

"GÜNDE TEK ÖĞÜN TEK YEMEK"

Işın Karaca zayıflama sırrını şu sözlerle açıklamıştı:

"Ben iğne ile zayıflamadım. Biz eşimle birlikte bileğimizin gücü ile fazla kilolarımızı verdik. Özel bir diyet uygulamadık. Günde tek öğün yemek yedik."

"En büyük sırrım yememek. Yemeyince oluyormuş. Kendimi çok iyi hissediyorum ve keyfim çok yerinde. Sağlık her şeyden önemli.

Işın Karaca eskiden böyleydi: