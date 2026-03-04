Işın Karaca'nın son paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şarkıcının verdiği kilolar ve değişimi, takipçileri arasında geniş yankı uyandırdı.



Daha önce katıldığı bir programda güncel kilosunun 57 olduğunu açıklayan Karaca, toplamda 73 kilo verdiğini belirtmişti.

BİR AYDA REKOR KİLO



Bir ayda 30 kilo verdiğini söyleyen sanatçı, beslenme düzeninde önemli değişiklikler yaptığını ifade etmişti.



NASIL ZAYIFLADI?



Karaca nasıl zayıfladığını, ''Tek öğün besleniyorum. Çok acıkınca dişlerimi fırçalıyorum. Hemen kesiyor'' sözleriyle açıklamıştı. Eşi Can'ın da yaklaşık 20 kilo verdiğini söyleyen şarkıcı, yaşam tarzını tamamen değiştirdiğini vurgulamıştı.





Sosyal medyada bazı kullanıcılar Karaca'nın azmini takdir ederken bazıları ise verdiği kilo miktarına şaşırdıklarını dile getirdi. Bazı takipçileri ise hızlı verilen kilolardan dolayı dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.