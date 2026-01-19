Mehmet Akif Ersoy'un eşi spiker Pınar Erbaş'ın Show Tv'deki işine son verildi. TMSF 11 Eylül'de Show Tv'nin de bağlı olduğu Can Holding'e kayyum atandı. Aynı süreçte Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da görevine son verildi ve daha sonra Mehmet Akif Ersoy uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ersoy'un tutuklanmasının ardından Pınar Erbaş, psikolojik olarak zorlandığını açıklayarak kendi talebiyle bir süreliğine izin aldığını açıkladı. Erbaş izinden dönmeyi beklerken işine son verildiğini öğrendi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Eski eşi ile ilgili yaptığı haberleri sunmaması istendiği" gerekçesiyle işine son verildiğini ifade etti. Erbaş haksızlığa uğradığını ifade ederek meselenin kadın erkek eşitsizliğine dayalı olduğunu söyledi.