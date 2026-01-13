İstanbul’un Kağıthane ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi’nde, park halindeki bir otomobilde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi. Olayda hayatını kaybeden kişinin Cemal Ertürk (66) olduğu tespit edildi.

YANAN OTOMOBİLDE CAN VERMİŞTİ

Edinilen bilgilere göre, sokakta yaşadığı öğrenilen Ertürk, soğuk havadan korunmak amacıyla bir tamirhane önünde yaklaşık bir aydır park halinde bulunan ve camı kırık olan otomobile girdi. Araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine itfaiyeye haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Söndürme çalışmalarının ardından otomobilin içinde bir kişinin cansız bedeni bulundu. Bunun üzerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yapılan ilk incelemelerde, Ertürk’ün karbonmonoksit gazından etkilenerek bilincini kaybettiği ve ardından çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilin sahibi ile tamirhanede çalışan kişinin bilgisine başvuruldu.

KİRASINI ÖDEYEMEMİŞ

Olay yeri incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Burada yapılan otopsi sonucunda kimlik tespiti kesinleşti. Cemal Ertürk’ün boşandığı, üç çocuk sahibi olduğu ve kirasını ödeyemediği için evden çıkarıldıktan sonra sokakta yaşamaya başladığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatılırken, Ertürk’ün cenazesinin Gazi Cemevi’nde kılınan namazın ardından Sivas’ın Zara ilçesinde toprağa verildiği bildirildi.