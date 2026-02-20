Geçtiğimiz kasım ve aralık aylarında yüzde 18 seviyelerine kadar gerileyerek alarm veren İstanbul barajları, son haftalarda etkili olan yağışlarla bir miktar toparlandı. 20 Şubat itibarıyla kente su sağlayan barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 42,09 olarak ölçüldü.
GEÇMİŞ YILLARIN GERİSİNDE KALDI
Son haftalardaki artışa rağmen, İstanbul'un su rezervleri geçmiş yılların aynı dönemine göre düşük bir grafik çiziyor. İSKİ verilerine göre 20 Şubat tarihi baz alındığında baraj doluluk oranları şu şekilde kaydedildi:
-
2024: Yüzde 76
-
Geçen yıl (2025): Yüzde 69
-
Bugün (2026): Yüzde 42,09
İSKİ'DEN TASARRUF UYARISI
Doluluk oranındaki değişimi Alibey Barajı'nda çekilmiş güncel fotoğraflarla paylaşan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), vatandaşlara su kullanımı konusunda uyarıda bulundu. Kurumdan yapılan açıklamada, "Yağışlarla birlikte oluşan bu olumlu tablo umut verici olsa da, su kaynaklarımızın geleceğini güvence altına almanın yolu tasarruf alışkanlığından geçiyor" ifadelerine yer verildi.