İstanbul'da su faturalarının ödeme sisteminde bir yenilik hayata geçiriliyor.

FOTOĞRAFLAR SİSTEME YÜKLENECEK

Yeni sisteme göre, aboneler İSKİ’nin e-Şube platformuna giriş yaparak sayaç endeks değerlerini ve sayaçlarının güncel fotoğraflarını sisteme yükleyecek. Bilgiler kurum tarafından doğrulandıktan sonra kullanıcıya bir onay kodu iletilecek ve bu doğrulama kodunun girilmesiyle fatura oluşturma işlemi tamamlanacak.

Uygulama yalnızca konut kullanıcılarıyla sınırlı olmayacak; resmi kurumlar ve belediyeler de sisteme dahil olabilecek. İSKİ’nin yeni yöntemi, sayaç okuma işleminin daha hızlı, şeffaf ve kullanıcı odaklı ilerlemesini hedefliyor.