Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) 2025 yılı 3. çeyrek açık iş pozisyonu verileri, iktidarın istihdam söylemini yeniden tartışmaya açtı. Kurumun yayımladığı verilere göre Türkiye genelinde açık iş sayısı 200 bin seviyesinde bulunurken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in geçtiğimiz günlerde Batman ziyaretinde dile getirdiği “1,6 milyon açık iş var” ifadesiyle bu rakamlar çelişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, İŞKUR verileriyle Bakan Şimşek’in açıklamasını karşılaştırarak “Acaba Sayın Bakan’ın açıklamasından sonra 1,4 milyon kişi bir anda işe mi yerleşti?” diyerek ironik bir paylaşım yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Bakan Şimşek'in açıklaması ve İŞKUR verilerini kıyaslayarak verilerin uyuşmadığını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Karatepe paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bakan @memetsimsek : 1,6 milyon açık iş var demişti.

Ancak bu sayı İşKur tarafından yayınlanan veri ile örtüşmüyor.

İşKur 2025 yılı 3. Çeyrek verilerine göre açık iş sayısı 200 bin.

Acaba, Sayın Bakanın o konuşması sonrasında 1.4 milyon kişi işe mi yerleşti?

Bilemedim.