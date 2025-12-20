İslam dünyasında manevi bir yenilenme dönemi olarak kabul edilen mübarek üç aylar yarın itibarıyla başlıyor. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu özel zaman dilimi, hicri ve miladi takvimler arasındaki fark nedeniyle bu yıl ikinci kez idrak edilecek.

33 YILDA BİR KERE OLUYOR

Takvimsel denklik nedeniyle yaklaşık 32-33 yılda bir yaşanan bu durum, üç ayların aynı yıl içinde iki kez başlamasına neden oldu. Ocak ayında başlayan üç ayların, hicri hesaplamalara göre mart ayı itibarıyla yeniden başlaması, İslam alemi için nadir görülen bir yıl olma özelliği taşıyor.

Üç aylar boyunca Müslümanlar için önemli kabul edilen Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi mübarek geceler idrak edilecek. Bu dönem, ibadetlerin arttığı, manevi duyguların yoğunlaştığı ve bireysel muhasebenin öne çıktığı bir zaman dilimi olarak değerlendiriliyor.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın vakit hesaplamalarına göre, üç ayların başlangıcı Recep ayı ile yapılacak. Regaip Kandili aralık ayında, Miraç Kandili ocak ayında, Berat Kandili ise şubat ayında idrak edilecek. Ramazan ayının 19 Şubat’ta başlaması bekleniyor.

Kur’an-ı Kerim’de “bin aydan daha hayırlı” olarak nitelendirilen Kadir Gecesi, ramazan ayının 27. gecesine denk gelirken, Ramazan Bayramı’nın ise 20 Mart’ta kutlanacağı bildirildi.