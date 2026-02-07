Küresel piyasalarda artan oynaklık, ons altın ve gümüş fiyatlarında hızlı yükseliş ve düşüşleri beraberinde getirdi. Yatırımcılar “Altın mı, gümüş mü?” sorusuna yanıt ararken, Finansal Analist İslam Memiş’ten dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

“2026 MANİPÜLASYON YILI OLACAK”

CNBC-e yayınında altın fiyatlarına ilişkin görüşlerini paylaşan Memiş, piyasada sert hareketlerin devam edeceğini belirterek şunları söyledi:

"Benim hikayem şu; 2026 manipülasyon yılı, her tuşa basacaklar, sanal ortamda işlem yapan bütün yatırımcılar hedef konumunda. Bütün hikayeleri kullanarak sert düşüşler ve yükselişler devam edecek. Yatırımcı bu yıl geniş bant aralığına odaklanırsa ve uzun vadeli yatırımcı olursa onlar için risk yok. Altın tarafında bir köpük fiyatlama olmuştu. İki gün içinde ons altın tarafında 1200 dolarlık bir satış, gümüşte de 51-52 dolar seviyesine düşüş gördük. Oradan tekrar tepki alımı geldi bu hafta" dedi.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER: “BU RAKAMLARDA VEDALAŞIRIM”

Altında direnç ve hedef seviyeleri paylaşan Memiş, yatırımcıların kısa vadeli sert hareketlere karşı temkinli olması gerektiğini vurguladı:

"Altında 5 bin 80 dolar kritik direnç seviyesiydi. O kırılsaydı yukarıda 5 bin 200 dolar direnci vardı. Gün içinde 50 dolarlık oynama büyük hikayeydi, şimdi günde 200-250 dolarlık oynama var. Piyasayı alıştırıyorlar. Bunu bilerek, isteyerek yapıyorlar. Yıl sonu hedefim ons altında 5 bin 880 devamında 6 bin dolar seviyesi. Benim altınla vedalaşacağım rakamlar burası. Bu bant aralığından kademeli olarak vedalaşırım. Artık altın tarafına bakmam. 'Altın vur' diye adlandırdığım bir trend var. O seviyelerden en az 2 bin dolarlık bir satış beklediğimi söyleyebilirim" dedi.

FİZİKİ ALTIN ALACAKLARA UYARI

Fiziki altın talebindeki artışa dikkat çeken Memiş, yatırımcıların panik alımlarından kaçınması gerektiğini söyledi:

"Gram altın bu hafta hareketliydi. Kuyumculardan fiziki altın almak bu hafta pahalı. Yoğun bir talep var. Bir haftadır 1 gramlık gram altınlar yok. Yok olduğunu duyan yatırımcılar da daha çok saldırıyor. Psikolojik bir hareket, panik oluyor. Fiziki altın alacak olsam gidip kuyumcudan ziyade bankadan ya da Darphane sertifikası almayı daha uygun görüyorum. Normalleşme olacak ama şu anda değil. Buradan yatırımcının kendisini koruması lazım. Talep var mı, talep canlı. Gram altında 7 bin 282 lira seviyesi var, 7 bin altına çok sarkmasını istemiyor tüccarlar" açıkladı.

“2026’NIN ŞAMPİYONU ALTIN OLACAK”

Gümüş piyasasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Memiş, iki yatırım aracı arasındaki farkı net bir şekilde ortaya koydu:

"Gümüş teknik ve mantık olarak okunamayan bir balon içerisindeydi. Çok ciddi bir çöküş gördük. Aşağıda 50 dolar destek seviyesi var, kısa vadede buradan tekrar toparlanır mı? Evet, yukarıda 80-84 dolar direnci var. Orta vadeye bakınca yüzde 50 alım yapan diğer yüzde 50’sini 50 dolar seviyesine kadar bekleyebilir. Uzun vadeye bakınca yükseliş beklentim devam ediyor.

2026 şampiyonu gümüş ama, 2026’da gümüş değil. Gümüşe biraz daha mesafeli durmak lazım. Gümüş altına kıyasla yatırımcıyı üzebilir. Düşüş ve yükselişler sert olur. Gümüşe dikkat etmek lazım. Artık daha sakin, daha yatay zaman zaman düşüş trendinde olan gümüş göreceğiz. Gümüşe kıyasla altın yine 2026’nın şampiyonu olur diye düşünüyorum" şeklinde açıklamalarda bulundu.

GETİRİ TABLOSU ALTINI ÖNE ÇIKARIYOR

Yıl başından bu yana ons altın yatırımcısına yüzde 13, gram altın yüzde 15 kazandırırken, gümüşte getirinin yüzde 4 seviyesinde kalması, Memiş’in değerlendirmelerini destekleyen önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.