Altın fiyatlarının geçen hafta sert düşüşle dikkat çektiğini söyleyen Memiş, "Geçen hafta Amerika ile İran arasında bir anlaşma haberi geldi. Bu yaygarayla birlikte altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüşler yaşandı" ifadelerini kullandı.

Memiş, "Yılın bitmesine 10 ay var ve yıl sonuna kadar her ay bu dalgalanmaları, bu manipülasyon piyasasını görmeye devam edeceğiz. Hem Trump’ın yetkilerinin sınırlanması, hem jeopolitik gerilimin tırmanması, hem de Çin piyasalarının bu hafta tekrar açılıyor olması altın ve gümüş fiyatlarında yeniden yükselişe neden oldu" diyerek fiyatları anımsattı.

Ons altın fiyatının 4.850 dolara kadar gerilediğini söyleyen Memiş, "Şu anda 5.135 dolar seviyesinde. Gram altın tarafında da 7.260 liraya kadar bir gerileme vardı geçen hafta. Şu anda 7.475 lira seviyesinde" değerlendirmesinde bulundu.

ALTINDA DALGALI SEYİR

Altının bu dalgalı seyrinin her zaman yatırımcı tarafını tedirgin ettiğini dile getiren Memiş, "Çünkü bazen zirveyi görüyor, bir anda ansızın düşüyor. Biz yatırımcılara bu yılın manipülasyon piyasası ve manipülasyon yılı olduğunu sık sık ifade ediyoruz. Uzun vadeli trende odaklanın. Asıl hikâye uzun vadeli trendde" diyerek hatırlatmada bulundu.

Gram altın için beklentisini dile getiren Memiş, "Yıl sonuna kadar ons altın tarafında hedefimiz 6.000 dolar. Bu yılın ilk yarısına kadar gram altın tarafında ise 5 haneli, yani 10.000’li rakamlar bekleniyor" şeklinde konuştu

Memiş aynı zamanda kısa vadeli yatırım yapanları uyararak "Uzun vadeye odaklanan yatırımcılar için bir problem yok. Ancak kısa vadede alıp satma hayali olanlar ya da kaldıraçlı ve kredili işlemler yapanlar için ciddi risk söz konusu" diyerek kaldıraçlı işlem yapan yatırımcılar için çok kritik uyarıda bulundu.