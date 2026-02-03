Altın fiyatlarında son iki günde ons bazında 1.000 doların, gram altında ise 1.000 liranın üzerinde yaşanan sert düşüş, alım için bekleyen yatırımcıları harekete geçirdi. Piyasalarda tepki alımlarının başladığını belirten finans analisti İslam Memiş, altın ve gümüşte yeniden toparlanma görüldüğünü ifade ederken, özellikle gümüş yatırımı ve kaldıraçlı işlemler konusunda kritik uyarılarda bulundu.

Altın fiyatlarının güne tepki yükselişiyle başladığını ifade eden Memiş, "Altın tarafında yaklaşık yüzde 4,5, gümüş tarafında ise yüzde 6 civarında bir tepki alımı var. Şu an itibarıyla yükseliş devam ediyor. Gram altın serbest piyasalarda 7 bin 370 lira seviyesinde. Ons altın ise uluslararası piyasalarda 4.880 dolar. Dün sabah ons altın 4.400 dolar seviyesine kadar gerilemişti. O düşüşler fırsat olarak görüldü ve ons altın yaklaşık 480 dolar yükseldi" ifadelerini kullandı.

Gram altının 6 bin 867 lira seviyesine kadar gerilediğini söyleyen Memiş, "Ancak dün ilginç bir şey oldu: Kapalıçarşı’da gram altın işçilikle birlikte 14 bin lira seviyesindeydi. Bu oldukça yüksek bir rakam. En son geçen yıl bu seviyeler görülmüştü. Sert düşüşle birlikte yoğun bir talep oluştu, kimse malını ucuza satmadı. Dolayısıyla Darphane sertifikası ve bankalardaki altın, serbest piyasalara kıyasla daha ucuz kaldı" diyerek akıllı yatırımcıların da daha mantıklı olan Darphane sertifikasını tercih ettiğini belirtti.

GÜMÜŞ YATIRIMCILARINA KRİTİK UYARI

Gümüş tarafında 71 dolar seviyesine kadar bir gerileme olduğunu söyleyen Memiş, "Gram gümüşte 100 lira seviyesine kadar düşüş oldu ve bu da alım fırsatı olarak değerlendirildi. Şu anda gram gümüş 118 lira, ons gümüş ise 85 dolar seviyesinde. Tepki alımıyla birlikte yaklaşık 15 dolarlık bir yükseliş yaşandı. Dün bu işlemler tamamlandı, şimdi yukarı yönlü hareketler bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Bu yükselişte hem oyuncuların hem de tepki alımlarının etkisi olduğunu belirten Memiş, "Yoğun bir talep vardı. Özellikle ETF’lerde ve fonlardaki hareketlilik çok yüksekti. Bu yıl bu tarafı ciddi şekilde silkeleyecekler. Birikimleri üzerinde kumar oynayanlar, kaldıraçlı işlemler yapanlar bu yıl temizlenecek. Yapacak bir şey yok. O yüzden özellikle hanımefendilere sesleniyorum: Eşiniz sizi hayallerle kandırıp “şöyle zengin olacağız, böyle kazanacağız” diyerek kolunuzdaki altınları istemesin. Vermeyin. Anne babalara da sesleniyorum: Bankadan kredi çekip çocuklarınızın finansal kumar bağımlılığını desteklemeyin. Bu bir bağımlılıktır ve çoğu tedaviyi reddeder. “Keşke alsaydım, keşke satsaydım” gibi hayallerle sizi o tezgâha çekmeye çalışırlar. Kimse bu oyunlara gelmesin, herkes elindeki varlığa sahip çıksın" şeklinde açıklamalarda bulundu.

EV VE ARABA ALACAKLAR HAZIRLIKLI OLUN

Enflasyon rakamlarına dikkat çeken Memiş, "Yılın ikinci yarısında düşen bir enflasyon öngörüyorum. Enflasyonun gerilemesiyle birlikte kredi faizlerinde de düşüş bekliyorum. Altın fiyatları bu kadar yükselmişken ev veya araba almayı düşünenlerin önümüzdeki aylara hazırlık yapması lazım. Maliye Bakanlığı’nın ilk kez ev alacaklara yönelik düşük faizli kredi destekleri var, bunlardan faydalanılmalı" diyerek açıklamalarda bulundu.

"Genel piyasalara baktığımızda değerli metaller şu an spekülasyon aracı olarak kullanılıyor ama genel trend yine yukarı yönlü" şeklinde konuşan Memiş, borsa için de değerlendirmede bulundu.

Memiş, "Borsa İstanbul endeksi 13 bin 620 puandan kapandı. Teknik düzeltmelerle kısa vadede 13 bin puanın altı görülebilir. Döviz kurları stabil, konuşulacak anormal bir durum yok. Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı, cuma günü ABD tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Bunları yakından takip ediyoruz. Ayrıca Amerika-İran gerilimi de dış politika tarafında izleniyor" ifadelerini kullandı.

