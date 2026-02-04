Geçtiğimiz haftayı tarihi yükseliş serisiyle geçiren ons altın, haftanın kapanış seansında bir günde yüzde 14 değer kaybederek yatırımcısında büyük paniğe neden oldu.



Ons altın fiyatlarının haftaya sert düşüşle başlamasıyla yatırımcılar paniğe kapılırken, son iki günde toparlanma sinyali veren altın için İslam Memiş'ten peş peşe uyarılar geldi.





Memiş, katıldığı canlı yayında altın sahiplerine kurulan tuzağı açıklayarak, mevcut durumda altın ve gümüş üzerinden al-sat yapanların kaybetmeye mahkum olduğuna dikkat çekti.



MANİPÜLASYON PİYASASI 10 GÜN DEVAM EDECEK



Memiş, altın fiyatlarında hızlı yükseliş ve sert düşüşlerin 10 gün boyunca devam edeceğini belirterek, şubat ayının ortalarından itibaren daha stabil bir piyasanın görülebileceğini söyledi.



Uzman isim, talep nedeniyle Kapalıçarşı'da gram altın kalmadığını belirterek, "Çarşı'da bir gram altın yok. Sanırım bu hafta boyunca olmayacak. Ancak sorun şu ki, çok yüksek bir işçilik var altında. Bence yatırımcıların sakin olması gerek. Ne düşüş ne de yükseliş bitti. Manipülasyon piyasası devam ediyor" ifadelerini kullandı.

ALTINDA YENİ YÜKSELİŞLER KAPIDA



Memiş, altın fiyatlarında yaşanan rallilerin ardından kar satışlarının gelmesinin normal olduğunu belirterek, süreç sonunda uzun vadeli altın yatırımcılarının kazanmaya devam edeceğini belirtti.



Altında tepe ve dip noktaları tespit etmenin mümkün olmadığını vurgulayan Memiş, düşüşlerin ardından panik satışı yapanların kaybetmeye mahkum olduğunu öne sürdü. Memiş, yılın ikinci yarısında altında kalıcı yükselişlerin yaşanacağı ve emtiaların yıl boyunca getiri bakımından alternatif yatırım araçlarına kıyasla daha iyi bir performans sergileyeceği uyarısında bulundu.