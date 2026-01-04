Geçtiğimiz yıl yatırımcısının yüzünü güldüren altın, yeni yıla büyük soru işaretleriyle giriyor.

Altın ve para piyasalarına yönelik yorumları ile dikkat çeken İslam Memiş, yeni yılda altın fiyatlarında yaşanacak kırılmalar için yatırımcılara peş peşe uyarılarda bulundu.

Memiş, geçtiğimiz yıl altında yaşanan rallilerin yılın ikinci yarısında kripto paralarda görülebileceğini belirterek, '2026 yılının ikinci yarısında rüzgar tersine dönebilir. 2025 yılında altın ve gümüş nasıl çok konuşulmuşsa 2026’nın ikinci yarısında kripto para piyasasının konuşulacağı dönem bekliyorum. 2026’nın ikinci yarısında borsa tarafında pozitif beklentim devam ediyor' ifadelerini kullandı.

Memiş'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Vatandaşların kendi elinde olan şeylere odaklanması gerektiğini düşünüyorum. Yılın ilk yarısına kadar bu stres devam eder. Analiz raporlarımız her grafikler bugünün şartlarını analiz eder. İyimser haber geldiğinde aşağı yönlü hareket görülür. Şartlara göre hamle yapmak lazım.

2025 Nisan-Eylül ayında gördük, zirve fiyatlara kadar altını çıkardılar. Gümüş tarafında da aynısını yapıyorlar.'

islam Memiş, 2026 yılında altın fiyatlarında rotanın değişebileceğine dikkat çekti. Altın ve gümüşün en çok kazandıran yatırım aracı olmayacağını dile getiren Memiş, kripto piyasalara dikkat çekti. Memiş, 2026’yı ikiye ayırdığını dile getirerek, “Yılın ilk yarısında altın, gümüş için yukarı yönlü öngörüm devam ediyor. Dolayısıyla sepetimin yüzde 50'sini altın, gümüş, platin ve paladyum olarak dağıtırım. Yılın ikinci yarısında ise sepetimde altın ve gümüşle vedalaşırım. Artık farklı enstrümanlara geçerim” diye konuştu.