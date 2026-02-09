Altın yeni haftada yükselişe geçti! Altın, son iki haftadır yaşadığı düşüşle yatırımcısına alım fırsatı sunmuştu. 8 bin TL’yi aştıktan sonra adeta çakılan altın bugün yeniden yönünü yukarıya çevirdi. Ons fiyatı 5 bin 10 dolara yakın seyrederken, spot piyasada işlem gören 9 Şubat 2026 gram altın fiyatı 7 bin 20 TL’den güne başladı.

"DÜŞÜŞLER VE YÜKSELİŞLER SERT OLACAK"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise gdh TV’de önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, “İkinci dalga yükseliş yani tarihi zirvelere götürecekler. Oradan da altın vuruş yapacaklar. Planladıkları bu. Yine 2025 yılının Kasım ayında açıkladığımız neyse yine o nerede duruyorsak yine orada durmaya devam ediyoruz. Manipülasyon yılı 2026 yılı manipülasyon yılı. Bütün enstrümanlarda sert düşüşler, sert yükselişler yaşanmaya devam edecek” değerlendirmesinde bulundu.

"TEKNİK VE MANTIK ARAYAN KAYBEDER"

Teknik ve mantık aranmasına gerek olmadığını söyleyen Memiş, “Ucuza aldım, pahalıya sattım. Mantık bu. Taktik bu. Yapabilecek bir şey yok. Bunu kabullenen yatırımcısı 2026 yılında huzurlu, rahat bir yıl geçirebilir ama teknik arayan, mantık arayan kaybeder. Yani bu yıl kaybetme yılı. 2026 yılı manipülasyon yılı. O yüzden düşük bir şey bulduğun zaman alacaksın. Pahalı bir şey bulduğun zaman satacaksın. Ocak ayında biz bunu gördük” şeklinde konuştu.

Gelenekçi yatırımcının kazanacağını söyleyen Memiş, cümlelerine şu ifadeleri kullandı:

“Birikimlerini çeşitlenen yatırımcılar kazanacak. uzun vadeli olan yatırımcılar kazanacak. Bu yıl varlıklarını koruyabilen, benim gözümde kazanmış olan bir yatırımcı olacaktır”

"CANLARI YANDI"

Aralık ve Ocak ayında gümüş yatırımcısının canının çok yandığını dile getiren Memiş, yatırımcıya sepet yapması gerektiğinin uyarısında bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Bugüne baktığımız zaman gümüşün geldiği yer yatırımcıların canını baya yaktı ve aylarca beklemek zorunda kalacaklar. Burada yapmaları gereken tek bir şey var. Bir yerde değerinden fazla bir getiri varsa zaten kaçacaksın. Mantıken ve teknikle okunmayan bir gelişme varsa kaçacaksın. Zaten uzun vadeli yatırımcı olacaksın.

Yıllık getiriye bakacaksın. Birikimlerini çeşitlendireceksin. Elinde paran var: Bununla hepsini altın almak, hepsini gümüş almak, hepsini borsa ya da kripto parasına bırakmak. Zarar edeceksiniz, batacaksınız. Başka çareniz yok. O yüzden eğer batmak istemiyorsanız bir sepet oluşturacaksınız. Gıdım gıdım hepsinden koyacaksınız. Bu kadar basit”

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.