Altın fiyatlarında aşağı-yukarı yönlü kırılmalar tüm hızıyla devam ederken, ocak ayında jeopolitik risk nedeniyle tavan yapan fiyatlar, şubat ayında sert şekilde düşüş gösterdi.



Yatırımcıların kriz beklentisi nedeniyle güvenli liman altına yöneldiği haftalarda emtia pazarında tarihi gelişmeler yaşandığını belirten ekonomist İslam Memiş, mevcut fiyatların yatırımcılara tarihi fırsatlar sunduğunu ancak temkinli olunması gerektiğini ifade etti.

Memiş, altındaki yükselişin orta ve uzun vadeli tüm hızıyla devam edeceğini aktararak, "Hazırlığa başlayın" uyarısında bulundu ve yatırımcılara şu sözlerle tarih verdi:



'ABD MÜDAHALESİ ALTIN FİYATLARINI FIRLATABİLİR'



Haber Global yayınında konuşan Memiş, şu ifadeleri kullandı:



“İran tarafında Amerika'nın bir müdahalesi olacak diye beklenti var. Ben 2026 yılında İran'a bir müdahale bekliyorum. Yaklaşık 3 hafta veya 4 hafta sürecek bir müdahale bekliyorum. Dolayısıyla piyasalarda bu fiyatlanma yukarı yönlü olabilir diye tahmin ediyorum. 5 bin dolar seviyesinin aşağısında 4 bin 980 dolar ile 4 bin 800 dolar seviyesi var destek seviyesi olarak. Ben kısa vade kalıcı olmasını düşünmüyorum”

ALTIN FİYATLARI NE ZAMAN YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇECEK



Memiş, müdahale halinde altında yükseliş trendinin çok kısa sürede yeniden başlayacağını belirterek, yıl sonunda altının yatırımcısına önemli bir getiri sağlamış olmasının muhtemel olduğunu söyledi.



Ani düşüş ihtimaline karşın yatırımcılara soğukkanlı olmalarını ve panik satışlarından uzak durmalarını tavsiye eden Memiş, mevcut şartlar altında fiyatların hızla yükselip düştüğünü, bu nedenle yatırımcıların ellerindeki varlıkları korumaları gerektiğini söyledi.