Altın fiyatlarında yaşanan hızlı geri çekilmenin ardından fiziki altına yönelen talep, piyasada yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Katıldığı bir televizyon programında canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, özellikle Kapalıçarşı ve kuyumcu piyasasında uygulanan yüksek işçilik bedellerinin yatırımcıyı zarara uğrattığını söyledi. Memiş, bu durumu “sessiz bir vurgun” olarak nitelendirdi.

"ALTINDA BALON PATLADI"

İslam Memiş, altın piyasasında sert bir düzeltme yaşandığını belirterek, “Gram altın tarafında 1200 lira, ons altında ise 1200 dolara varan bir geri çekilme gördük. Bu düşüşle birlikte vatandaş fiziki altına yöneldi. Ancak bu yoğun talep bazı çevreler tarafından fırsata çevrildi” dedi.

KİLOGRAM BAŞINA 14 BİN DOLAR İŞÇİLİK

Memiş, fiziki altın fiyatlarında olağan dışı işçilik rakamlarının oluştuğunu vurgulayarak, “Bugün 1 kilogram altına 14 bin dolara varan işçilik koyuluyor. Bu, gram altında yaklaşık 700–750 lira ek maliyet demek. Altın fiyatı iki günde düşerken işçilik nasıl iki günde bu seviyeye çıkıyor, bunun açıklaması yok” ifadelerini kullandı.

"BU BİR İŞÇİLİK DEĞİL, VURGUN"

Uygulanan bedellerin emekle açıklanamayacağını dile getiren Memiş, külçe ve standart gram altınlarda bu tür işçiliklerin kabul edilemeyeceğini söyledi. “Gram başına 5–10 lira paketleme maliyeti olur, helal hoş olsun. Ama bir kilo altın alırken bir daire parası verip üzerine 600 bin lira daha eklemek normal değil” dedi.

BANKA ALTINI VE DARPHANE SERTİFİKASI UYARISI

Bu süreçte yatırımcıya açık bir uyarıda bulunan Memiş, “Şu an fiziki altın tarafında bir soygun var. Vatandaş, imkan varsa bankadan altın alsın ya da darphane sertifikasını tercih etsin. Üzerinde işçilik olmadığı için daha ucuza mal ediliyor” diye konuştu.

İTHALAT YASAĞI BEKLENTİSİ

Memiş, altın ithalatına yönelik mevcut kısıtlamaların da fiyatlama üzerinde etkili olduğunu belirterek, “Benim beklentim, bu yasağın yaz aylarında kalkması yönünde. Kalkması da gerekiyor. Aksi halde bu fırsatçılığın önü kesilmez” değerlendirmesinde bulundu.

"DARPHANE DEVREYE GİRMEK ZORUNDA KALABİLİR"

Mevcut tablonun sürmesi halinde kamunun müdahale edebileceğini ifade eden Memiş, “Nasıl çeyrek ve Cumhuriyet altını basılıyorsa, Darphane 24 ayar gram altın basmak zorunda kalabilir. Bu bir rekabet meselesi değil, istismarı önleme meselesidir” dedi.

"AMACIM VATANDAŞI UYARMAK"

Sözlerinin yatırım tavsiyesi olmadığını vurgulayan Memiş, “Benim görevim vatandaşları uyarmak. Fiyatlar geri geldiğinde insanların ucuz altın alma şansının elinden alınmasına karşıyım. Bu düzen böyle devam edemez” ifadelerini kullandı.