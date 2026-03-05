Altın ve piyasalar uzmanı İslam Memiş, elinde TL bulunduranların, altın borcu olan ya da yatırım için fırsat kollayanlar için önemli olduğunu belirterek, altında rakam verdi.

Jeopolitik risklerin yükseldiği dönemlerde artması beklenen altın, herkesi şaşırttı. ABD-İsrail-İran geriliminden sonra haftaya düşüşle başlayan fiyatlar yatırımcılara şok etkisi yaratırken, piyasaların yönü hakkında kritik değerlendirmeler geldi.

Altın ve Piyasalar uzmanı İslam Memiş, altın ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

İSRAİL SAVAŞI BÜYÜTMEK İSTİYOR

Savaşın dördüncü gününde olduğumuzu hatırlatan Memiş, “İran’a yönelik saldırılar sürüyor ve tablo her geçen saat daha da sertleşiyor. İran’ın misillemeleri beklenenden güçlü geldi. Bu durum, çatışmanın sınırlı kalmayabileceği endişesini artırıyor. Bana göre İsrail, süreci bölgesel bir savaşa dönüştürmek istiyor” sözlerini sarf etti.

"BEN DE KAYGILANMAYA BAŞLADIM"

“Normal şartlarda 2030’lu yıllar için konuşulan küresel savaş riskinin çok daha erken bir tarihe çekilmiş olabileceğini düşünüyorum” diyen Memiş, “Riskler büyüdükçe ben de şahsen kaygılanmaya başladım. Çünkü konuştuğumuz senaryo oldukça ağır sonuçlar doğurabilir” dedi.

"DÜŞÜŞLER KALICI OLMAYACAK"

Geri çekilmelerin kalıcı olacağını düşünmediğini belirten Memiş, “Yılın ilk yarısına dair ons altın hedefim 6.000 dolar seviyesi. 5.000–6.000 dolar aralığını geniş bant olarak izlemeye devam ediyorum. Düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmeyi sürdürüyorum” ifadelerini kullandı.

"GRAM ALTINDAKİ GERİ ÇEKİLME GEÇİCİ"

Ons altındaki düşüşün doğal olarak gram altın TL fiyatına da yansıdığını belirten Memiş, “Dün sabah 8.120 lira seviyesinde olan gram altın, şu anda 7.480 lira civarında. Burada fizik altını baz alıyorum. Ben gram altındaki geri çekilmelerin de kalıcı olacağını düşünmüyorum” dedi.

"CEBİNDE TL OLANLAR İÇİN FIRSAT"

Elinde TL bulunduranların, altın borcu olan ya da yatırım için fırsat kollayanlar için önemli olduğunu söyleyen Memiş, "Hafta sonu ‘8.000 lira geçilecek, bir daha düşmeyecek’ korkusuyla panik yapanlar vardı. Şimdi fiyatlar geri geldi. Benim beklentim, gram altının yeniden 8.000 liranın üzerine atak yapacağı yönünde. Bu nedenle düşüşleri geçici görüyorum” sözlerini sarf etti.