Altın piyasalarında yaşanan sert dalgalanmalar yatırımcının radarına “manipülasyon” tartışmalarını sokarken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten dikkat çekici açıklamalar geldi. Memiş, 2026 yılını “manipülasyon yılı” olarak tanımlayarak özellikle kısa vadeli ve kaldıraçlı işlemlerden uzak durulması gerektiğini vurguladı.

CNN TÜRK’e konuşan İslam Memiş altın fiyatlarında “bir gecede” yaşanan sert düşüşlerin tesadüf olmadığını belirterek ocak ayında yatırımcıları özellikle uyardıklarını hatırlattı.

"BİR GECE YAŞANAN ÇAKILMA TESADÜF DEĞİL"

Altın fiyatlarında yaşanan ani düşüşlerin arkasında büyük bir manipülasyon süreci olduğunu savunan Memiş, ocak ayında yatırımcıları özellikle uyardıklarını hatırlattı. Ons altının kısa sürede 5.600 dolara kadar yükseldiğini, ardından teminat tamamlama çağrıları ve kar satışları gerekçe gösterilerek sadece iki gün içinde 4.400 dolara kadar gerilediğini ifade etti. Bu süreçte büyük sermaye sahiplerinin yaklaşık 7,5 trilyon dolarlık kazanç sağladığını iddia etti.

2026 KAZANÇ DEĞİL VARLIK KORUMA YILI

Memiş’e göre 2026 yılı boyunca her ay benzer manipülasyonların görülmesi muhtemel. Bu nedenle altın ve gümüşte kısa vadeli kazanç beklentisi yerine, eldeki varlıkları korumanın daha önemli olduğunu vurguladı. Piyasalarda ABD–İran gerilimi, Orta Doğu’daki gelişmeler veya küresel siyasi başlıkların sıkça bahane olarak kullanılacağını belirten Memiş, bu dalgalanmaların temelinde sistematik bir yönlendirme olduğunu savundu.

ALTIN VURUŞUN OLACAĞI SEVİYEYİ AÇIKLADI

Memiş’e göre asıl risk, ons altının 6 bin dolar seviyesine taşınmasıyla ortaya çıkacak. Bu seviyeden sonra yaklaşık 2 bin dolarlık çok sert satışların gündeme gelebileceğini belirten Memiş, yatırımcıların panik ve kısa vadeli bakış açısıyla hareket etmemesi gerektiğini ifade etti.

"GRAM ALTINDA BEŞ HANELER SÜRPRİZ DEĞİL"

Türkiye’de dolar/TL kurunun görece stabil olduğunu belirten Memiş, gram altındaki hareketlerin büyük ölçüde ons altına bağlı geliştiğini ifade etti. Gram altının kısa süre önce 8.057 TL ile zirve yaptığını, ardından 6.668 TL seviyelerine kadar gerilediğini hatırlattı. Önümüzdeki günlerde gram altında 7-8 bin TL, ons altında ise 4.800–5.200 dolar bandında dalgalı bir seyir beklediğini söyledi.

Memiş, yıl genelinde gram altının 10 bin TL seviyesine ulaşmasının artık sürpriz olmayacağını belirtti. Ancak yatırımcıların altın borçlanmaması gerektiğini vurguladı. Nakit ihtiyacı olmayanların ev ve araba alımını ertelemesini öneren Memiş, bu tür alımlar için yılın ilk yarısındaki yükselişlerin fırsat olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.

KÜRESEL JEOPOLİTİK RİSKLER

ABD–İran arasında olası müzakerelerin piyasalarda kısa vadeli etkiler yaratabileceğini belirten Memiş, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin kalıcı olarak sona ereceğine inanmadığını söyledi. Barış ihtimalinin düşük olduğunu savunan Memiş, küresel sistemin belirsizlikten beslendiğini ve bu ortamda manipülasyonların devam ettiğini dile getirdi.