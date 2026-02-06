Altın düşüşe devam ediyor ancak gram altın tarafında makas ve işçilik farkları nedeniyle rakamlar diri kaldı, yatırımcı beklemede... Finans analisti İslam Memiş, YouTube üzerinden yaptığı piyasa değerlendirmesinde yatırımcıları uyararak önemli bilgiler paylaştı.

BORSA İÇİN KRİTİK NOKTA BELLİ

Memiş, Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksinde kar satışlarının devam ettiğini belirterek, "BIST 100 endeksi 13.500 puandan 89 puanlık düşüşle kapandı. %2,17’lik bir kar satışı vardı. Kar satışlarının bir miktar daha süreceğini düşünüyorum. Aşağıda 12.800 puan ilk destek, yukarıda 13.800 puan ise ilk direnç seviyesi olarak takip edilecek. Bu bant aralığını izliyorum, 12.800 puan seviyesi geldiğinde tekrar yorum yapacağım" dedi.

Döviz piyasasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Memiş, dolar ve euro kurlarında yatay bir seyir gözlemlediğini ifade etti. "Dolar kuru 43,53 seviyesinde sakin seyrediyor. Euro-dolar paritesinde düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum; 11,1680 seviyesini destek olarak görüyorum ve düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendireceğim. Euro/TL’de 51,43 lira seviyesinde stabil bir durum var" diyerek döviz yatırımcısı için bilgi verdi.

"ALTINDA DÜŞÜŞ KALICI OLMAZ"

Altın ve gümüş piyasasına dair öngörülerini de paylaşan Memiş, ons altın fiyatlarının kısa vadede düşüşleri kalıcı görmediğini belirtti. "Ons altın şu an 4.824 dolar seviyesinde. 4.800-5.080 dolar aralığını takip edelim. 4.800 dolar güçlü bir destek, 4.780 dolar da ikinci destek seviyesi olarak önemli. Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum; önümüzdeki haftalarda hızlı bir toparlanma görebiliriz. Bu yıl için hedefim 5.880-6.000 dolar seviyeleri" ifadelerini kullandı.

GRAM ALTIN YERİNE ONS ALTIN ALIN

Gram altın fiyatlarının ise iç piyasada dirençli kaldığını belirten Memiş, yatırımcılara ons altın üzerinden işlem yapmalarını önerdi. "Gram altın 7.335 lira seviyesinde. Makas aralıkları ve işçilik farkı nedeniyle 7.000 liranın altına çok sarkmasına izin verilmiyor. Ons altındaki geri çekilmeler sizi yanıltmasın" dedi.

Gümüş piyasasında sabırlı olunması gerektiğini vurgulayan Memiş, "Ons gümüş 73,80-80 dolar aralığında. 70 dolar seviyesinde güçlü bir destek var. Ocak ayında yaşanan fiyatlamaların ardından sabreden yatırımcılar şu anda kazançlı durumda. Gram gümüş ise 103 lira seviyesinde. Kısa vadeli yatırımcılar için tepki yükselişi gelebilir" diyerek uyarıda bulundu.

Memiş, Bitcoin’in şu an ucuz olduğunu belirtti. "Bitcoin %8,5 değer kaybetti. Bugün ilave yaptım, maliyetimi düşürdüm. Şu an en ucuz enstrüman sıralamasında 1. sırada Bitcoin, 2. sırada gümüş, 3. sırada altın geliyor. Bunu yapabilenler birkaç ay maliyet taşıyacak, ama uzun vadede karlı olacak" dedi.

HIZLI TOPARLANMA GELECEK

Son olarak, Memiş piyasadaki risklere dikkat çekerek "Dolar endeksi 97,73 seviyesinde. VIX korku endeksi %20 artışla 22,31 seviyesine yükseldi. Amerika-İran gerilimi piyasalar için belirsizlik yaratıyor. Destek seviyeleri güçlü; ons altın 4.800 dolar, ons gümüş 70 dolar, Bitcoin 70.000 dolar. Buradaki fiyatlar oldukça ucuz ve hızlı bir toparlanma bekliyorum" dedi.

