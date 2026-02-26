İlkokullarda Ramazan Etkinlikleri başlatıldı. Öğrenciler camilere götürülerek gezi formları dolduruldu. Bazı okullarda zil sesleri değiştirilerek ilahi yapıldı. Bu uygulamalar bazı velilerden ve sivil toplum uygulamalarından tepki çekerken laiklik tartışmaları da açıldı.

Tüm bunların gölgesinde Ramazan temalı oyun setleri de raflardaki yerini aldı. Bu oyun bir Ramazan oyunu adı da Ramazan Hediyem. İçinde tekne orucu takvimi, ramazan çantası, sahura kaldırın kartı ve oruçluyum rozeti yer aldı. Yılbaşı süslerine benzeyen ışıklar ve süslemeler de ramazan oyunu paketinden çıktı.

Paketin içerisindeki kartları Serdar Cebe SÖZCÜ Ana Haber'de anlattı:

"- Kağıt süslerinden elektrikli süslere kadar bir çok süsleme var. Çocuklara ramazan ayını anlatan yazılar var. "Beni sahura kaldırın" yazıyor kapıya asabilirsiniz. Oruç karnesi var mesela. Evlerde de kullanılabiliyor. Oyun kartları var görevler var. Bunlar da kutuların içerisinde. Rozetimiz var. Bugün oruçluyum rozeti var. Çocukların Ramazan ayının ritüellerini bilmesi açısından da önemli. Böyle gösterelim özellikle herkes bunları bulabilir. Ramazan hediyem olarak evde kullanabilir."