8 Temmuz'da Erzurum Adliyesi'nde görülen duruşmada müebbet hapis cezasına çarptırılan ancak SEGBİS odasındaki boşluğu değerlendirerek adliyeden kaçarak kayıplara karışan Dr. Erdal Bektaş, 48 günlük firarının ardından ölü olarak bulundu.



Günlerdir aranan Bektaş'ın cenaze namazı dün Bursa'da ikinci namazının ardından kılındı.

NE OLMUŞTU?

19 yıl önce Sakarya Nehri’nde mühendis Gökhan Atakan'ın cansız bedeni bulunmuş, yapılan ilk incelemelerin ve Gökhan Atakan'ın eşi Yeliz Atakan'ın ifadeleri sonucunda olayın “karpuz yıkarken nehre düşerek suda boğulduğu” belirtilerek kaza olduğu tespit edilmişti.

16 yıl boyunca gizlenen cinayet, 2022 yılında Yeliz Atakan'a ait bir ses kaydının ortaya çıkmasıyla aydınlandı.



12 Punto'dan Rojda Altıntaş'ın haberine göre, inşaat mühendisi Gökhan Atakan'ın vefatını tüm detaylarıyla anlatan ses kaydı Yeliz Atakan’ın ikinci eşine anlattığı itiraflarla doluydu. Ses kaydında doktor sevgilisi Erdal Bektaş’la birlikte, Atakan'ı sabah Sakarya Nehri’nden doldurdukları suyla, klozetin içinde boğdukları yer alırken, daha sonra ikili cesedi 'boğulmuş süsü' vermek amacıyla yine aynı nehre atmışlardı.

CİNAYET DELİLLERLE KANITLANDI

16 yıl sonra yeniden açılan dosyada mahkeme, 2022 yılında incelediği İfade, tanık beyanları, HTS kayıtları ve kriminal analizlerle cinayeti doğruladı. Olay günü Bektaş'ın telefonu sabah nehir kenarında, gece ise yine aynı yerde sinyal verdi. Olayın yaşandığı sırada Bektaş, İstanbul’da bir hastanede nöbetçi görünüyordu ama yerine laborantı geçmişti. Nöbet çizelgesine ise kendi adına sahte imza atmıştı.

ÖNCE TUTUKLANDILAR SONRA SERBEST KALDILAR

Cinayeti işleyen iki isim, kanıtların ardından 2022 yılında tutuklandılar. Ancak mahkeme iddianame bile yazılmadan iki ismin tahliyesine karar verdi. Dava süresince müşteki tarafın avukatı her celsede tutuklama istedi, reddedildi. Hatta karar duruşmasından bir önceki celsede adli kontrol bile kaldırıldı.

Tüm emareler, mahkemenin beraat vermeye hazırlandığını gösteriyordu ancak son duruşmada mahkeme, iki sanığa da ağırlaştırılmış müebbet verdi. Mahkeme, Tekirdağ ve Erzurum savcılıklarına SEGBİS’ten sonra sanıkların gözaltına alınması gerektiğini önceden bildirdi. Tekirdağ’da polis salon kapısına kondu, Yeliz Atakan tutuklandı.



KATİL DOKTOR ELİNİ KOLUNA SALLAYARAK ADLİYEDEN KAÇMIŞTI

Ama Erzurum’da öyle olmadı... Polis memuru, “başka bir görev için” odadan ayrıldı. SEGBİS odası başıboş kaldı. Cezası yüzüne okunan Dr. Erdal Bektaş, adliyeden firar etmişti.