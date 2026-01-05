Dünya otomotiv sektörünün amiral gemilerinden Honda Motor, küresel çapta hissedilen çip krizi ve tedarik zinciri aksaklıkları nedeniyle Çin’deki faaliyetlerine zorunlu bir mola daha verdi. Japon devinin, bölgedeki üretim kapasitesini ciddi oranda etkileyen kararıyla üç dev fabrikada üretim durdurma süresi iki hafta daha uzatıldı.

Şalterler 19 Ocak’a Kadar İnmiş Kalacak

Honda ve Guangzhou Otomobil Grubu (GAC) ortaklığıyla işletilen tesislerde, normal şartlar altında bugün itibarıyla yeniden başlaması planlanan vardiyalar belirsizliğe gömüldü. Honda sözcüsünün yaptığı son açıklamada, üretim hatlarının ancak 19 Ocak tarihinde yeniden hareketlenebileceği belirtildi. Bu erteleme, şirketin yıllık üretim hedeflerinde sapma yaşanabileceği endişelerini de beraberinde getirdi.

Krizin Odağındaki İsim: Çip Sevkiyatları

Sektör kulislerinden sızan bilgilere göre, bu duraklamanın temelinde Çinli teknoloji lideri Wingtech ve onun Hollanda merkezli kolu Nexperia’dan beklenen kritik çip sevkiyatlarındaki gecikmeler yatıyor. Nexperia kaynaklı tedarik darboğazı, daha önce birçok otomobil üreticisini üretim hatlarını kısmaya zorlamıştı. Honda ise stratejik bir yaklaşımla, bu aksaklığı doğrudan belirli bir marka ismiyle ilişkilendirmekten kaçındı; ancak "tedarik sorunları" vurgusunu yineledi.

Küresel Kırılganlık Sürüyor

Honda’nın yaşadığı bu dar boğaz bir ilk değil. Dev üretici, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde Kuzey Amerika’daki bazı tesislerinde de benzer sebeplerle üretimi durdurma kararı almıştı. Çin’den gelen son haberler, küresel parça krizinin otomotiv endüstrisi üzerindeki baskısının henüz kırılmadığını ve dev markaların bu krize karşı olan hassasiyetinin devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.