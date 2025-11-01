Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Trabzonspor, Rams Park'ta golsüz berabere kaldı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz, oyundan alınırken sarı kırmızılı taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kaldı. Milli futbolcu geçtiğimiz haftalarda da iç sahada oynanan maçlarda taraftarın protestolarına maruz kalmıştı.

Karşılaşmanın ardından taraftarlara yanıt veren Barış Alper Yılmaz "Zaman zaman istediklerimi yapamıyorum. Gönül ister ki hep iyi oynayayım. Taraftar iyi zamanda kötü zamanda arkamda durdular. Ben sıfırdan geldim. Üzülecek, mentalimi düşürecek bir çocuk değilim. Çıkarken taraftar hep desteğini gösteriyor. Onlara teşekkür ediyorum. Çok çalışıp daha iyi bir Barış seyrettirmek istiyorum." dedi.