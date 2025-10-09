AKP'de son dönemki istifalara bir yenisi daha eklendi.

Zonguldak’ın Devrek İlçe Başkanı İsmail Cinbir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini bildirdi.

"İki yıldır büyük bir özveriyle yürütmüş olduğum AK Parti Devrek İlçe Başkanlığı görevimden işlerimin yoğunluğu nedeni ile affımı talep etmiş bulunuyorum" diyen Cinbir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kutlu yolculukta, omuz omuza mücadele ettiğim başta il başkanıma, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, mahalle ve köy teşkilatlarında görev yapan kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum.

AK Parti'mizde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ilk günkü aşkla ve heyecanla çalışmaya devam ettik, makamlar mevkiler gelir geçer önemli olan millete hizmet aşkıdır biz bu minvalde davamızın sancağını zirvede tutmak için durmadan yorulmadan gecemizi gündüzümüze kattık çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz.

AK Partim adına yine bir nefer olarak hizmet etmeye devam edeceğim. Bayrağı devralacak olan yeni ilçe başkanı kardeşimize ve fedakar teşkilat mensuplarımıza şimdiden başarılar diliyorum.

Görev yaptığım süre zarfında gönlünü kırdığım, rızasını alamadığım, beklentisini karşılayamadığım kim varsa herkesten helallik istiyorum. Yine bu süreçte şahsıma güvenen ve de desteklerini esirgemeyen siyasi büyüklerime, birlikte yol yürüyüp mücadele verdiğimiz teşkilat mensubu kardeşlerime, abilerime, ablalarıma ve de tabii ki herkesten ve her şeyden fazla ihmal ettiğim ama her daim arkamda duran aileme canı gönülden teşekkür ediyorum.

Mevlamdan almış olduğum kararın AK Partimiz ve teşkilatımız adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyor hepinize saygılar sunuyorum."

PEŞ PEŞE İSTİFALAR YAŞANMIŞTI

AKP'de eylül ayında peş peşe istifa ve görevden almalar yaşanmıştı.

18-20 Eylül arasında toplam sekiz il başkanı istifa eden AKP'de Kınık, Foça, Dikili, Balçova ve Narlıdere ilçe başkanlarının görevden alınmıştı.

AKP'de ilk istifa 18 Eylül'de Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım tarafından gelmişti. Yıldırım'ın ardından Muğla il Başkanı Haluk Laçin istifasını duyurmuştu.

Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ve Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk de 19 Eylül'de görevlerinden ayrıldıklarını açıklamıştı.

Ordu İl Başkanı Selman Altaş ile Tunceli İl Başkanı Bülent Süner de 20 Eylül'de görevlerinden istifa etmişti.