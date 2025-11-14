AKP İstanbul İl Başkanlığı, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı ile yapılan istişarelerin ardından Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığına İsmail Ergüneş'in atandığını açıkladı.
Açıklamada, görevi devreden Fatih Aydemir'e bugüne kadarki özverili çalışmaları için teşekkür edilirken, yeni ilçe başkanına da başarı dilekleri iletildi.
HSK'YA SEÇİLEMEMİŞTİ
Ergüneş, geçtiğimiz hafta TBMM Genel Kurulu'nda, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine aday gösterilmişti.
Ancak TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın çektiği kurada İsmail Ergüneş seçilememişti.
HSK üyeliğine Havvanur Yurtsever seçilmişti.