Uyuşturucu soruşturması sonrası diziden ayrılan İsmail Hacıoğlu’nun yerine gelmesi planlanan Alperen Duymaz, projeden çekildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yapım şirketiyle prensipte anlaşan oyuncu, eylül ayında başlayacak yeni projeleri ve yaz aylarında çekilecek dijital platform projesi nedeniyle zamanlama sorunu yaşayınca başrol teklifini geri çevirdi. Böylece dizide başrol arayışı yeniden başladı.

KADRODA BÜYÜK DEĞİŞİM

Dizide peş peşe gelen ayrılık haberleriyle kadroda önemli bir dönüşüm yaşanıyor. İsmail Hacıoğlu’nun ardından senaryoda değişiklikler yapılırken, Gönül karakterini canlandıran Özgü Kaya, anne ve babasını oynayan Yeşim Gül ile Alper Türedi ve Süleyman karakteriyle Ali Düşenkalkar projeden ayrılacak. Düşenkalkar, dizide Baytar Ahmet’in bacanağı olarak izleyici karşısına çıkıyordu.





AVUKATININ OFİSİNİ ZİYARET ETTİ

Öte yandan; oyuncu haftalar sonra avukatının ofisini ziyaret ettiğinde fotoğraf çektirdi. Hacıoğlu’na eşi Duygu Hacıoğlu da eşlik etti.