Oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun bir uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmasıyla başladı. Yapılan testlerin pozitif çıkması üzerine yapım ekibi, oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldı. Bu gelişmenin ardından çekimlerine ara verilen dizide, senaryo ve kadro revizyonuna gidildi.

ALPEREN DUYMAZ OLMADI, YENİ BAŞROL BURAK SERDAR ŞANAL

İsmail Hacıoğlu’nun vedasından sonra başrol için ilk olarak Alperen Duymaz ile masaya oturuldu. Ancak başarılı oyuncuyla zamanlama sorunları ve sözleşme şartları nedeniyle ortak bir noktada buluşulamadı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin yeni erkek başrol oyuncusu için Burak Serdar Şanal ile görüşmeler sürüyor.

KADIN BAŞROL DE VEDA EDİYOR

Hikayenin yeniden kurgulanması ve kadronun tazelenmesi kararıyla birlikte, "Gönül" karakterini canlandıran Özgü Kaya'nın da projeden ayrılacağı öğrenildi.