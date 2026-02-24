17 Şubat'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze ve İsmail Hacıoğlu'nun da yer aldığı çok sayıda isim gözaltına alınmıştı.



İki gün boyunca nezarette tutulan ve daha sonra Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) verdikleri testlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan oyuncuların savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Adresinde uyuşturucu madde bulunan Hacıoğlu, ifadesinde suçlamaları kabul ederek şu ifadeleri kullandı:

'POSTA KUTUSUNA BIRAKILIYORDU'



"Maddeyi Telegram isimli internet sitesinde bulunan uyuşturucu satış gruplarından temin ettiğim numaralardan sipariş ediyordum. Bu kişileri yüz yüze hiçbir zaman görmedim. Genellikle ikamet adresimde bulunan posta kutusuna maddeyi bırakırlar ve benim daha önceden buraya bıraktığım nakit paraları alırlar. Kamuoyunca tanınan bir kişi olduğum için bu hususa özetle dikkat edip hiç kimseden yüz yüze madde alışverişi yapmadım.

TRT'DEKİ DİZİDEN APAR TOPAR ÇIKARILDI



Yaşananların ardından İsmail Hacıoğlu'nun başrolünü üstlendiği ve 'İskender' karakterine hayat verdiği 'Cennetin Çocukları' dizisinden radikal bir karar geldi. TRT'de yayınlanan ve Yapımını AyNa Yapım’ın üstlendiği dizide Hacıoğlu'nun işine son verildi.



Dizi, bu haftaki yeni bölüm fragmanını paylaşmazken, birkaç gün içerisinde Hacıoğlu'nun yerine 'İskender' karakterini canlandırması için yeni bir oyuncuyla anlaşılması planlanıyor.