Fenerbahçe’den Sonra Süper Lig Kapısı

Adı kısa bir süre önce yeniden Fenerbahçe ile anılan tecrübeli çalıştırıcı, şu anda herhangi bir takımla anlaşmış değil. Ancak Süper Lig ekiplerinden gelen tekliflerle gündemde kalmaya devam ediyor.

Antalyaspor’dan Resmi Teklif

Son olarak Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Antalyaspor, teknik direktör arayışına hız verdi. Kırmızı-beyazlı yönetim, ilk olarak İsmail Kartal’ın kapısını çaldı. Ancak tecrübeli teknik adamın, Akdeniz ekibinden gelen bu teklifi geri çevirdiği öğrenildi.

Yeni Hedef Sami Uğurlu

İsmail Kartal’dan olumsuz yanıt alan Antalyaspor yönetimi, yönünü Sami Uğurlu’ya çevirdi. Kulüp yetkililerinin, genç teknik adamla görüşmelere başladığı belirtildi.