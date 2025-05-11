İran'ın Persepolis takımını çalıştıran İsmail Kartal Fenerbahçe’den eski öğrencisini istiyor… Gelecek sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak olan Persepolis, transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
İran basınına göre Persepolis'in, İsmail Kartal'ın transfer listesinde yer alan Bright Osayi Samuel ile ilgilendiği iddia edildi.
Haber detayında, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Osayi Samuel ile pazarlık kapısının aralanmaya çalışıldığı ifade edilirken, Nijeryalı defans oyuncusunun fiyatının yüksek olduğuna vurgu yapılarak "Persepolis'in onu transfer etmesi oldukça zor olacak" yorumuna yer verildi.