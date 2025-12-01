Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında oynadığı maçta Galatasaray ile uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Zor bir maçı geride bıraktıklarını belirten İsmail Yüksek, şu ifadeleri kullandı:

"Zor bir maçtı. Liderle oynadık. Kazanmayı isterdik. İlk yarıda bize yakışmayan bir oyun vardı. İkinci yarı gerçek futbolumuzu gösterdik. Galibiyeti de hak ettik. Son dakikadaki gol, çok güzel günlerin habercisi olacaktır. Taraftarımız çok güzel bir koreografi hazırladı. Gönül isterdi ki onlara 3 puan hediye edelim. Bence ilk yarıda topu tutmakta zorlandık. Sürekli uzun vurma seçeneğine gittik. Topu daha çok tutsaydık daha çok pozisyona girebilirdik. İkinci yarı oyunu tamamen aldık ve son dakikada golü attık. Tebrik ederim takımı mücadeleden ötürü. 90. dakikaya kadar mükemmel mücadele vardı. İki takımı ve hakemi tebrik ederim. Koreografi nedeniyle taraftarımıza teşekkür ederim. Tüylerimiz diken diken oldu. Onları 3 puanla evlerine göndermek isterdik ama olmadı."