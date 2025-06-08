A Milli Futbol Takımı, ABD ile Pratt & Whitney Stadyumu'nda oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı. Milli futbolcu İsmail Yüksek, DHA’ya özel açıklamalarda bulundu. Türk taraftarların desteğinden bahseden İsmail Yüksek, “Ben bugün Türk halkımızın burada bu kadar olmasını beklemiyordum. Görünce de çok şaşırdım. Bu havada, bu yağmurda inanılmaz bir destek vardı. Dünyanın bir ucundayız. Çok şaşırdım ve mutlu oldum. Son dakikaya kadar bize inanılmaz bir destek sağladılar. Bir ara ‘Türkiye, Türkiye’ diye bağırışları bize daha da motive kattı. Teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

‘TEK HEDEFİM FENERBAHÇE’DE ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK’

Fenerbahçe formasıyla geride bıraktığı sezonu değerlendiren ve tek hedefinin sarı-lacivertli ekipte şampiyonluk yaşamak olduğunu belirten İsmail Yüksek, “Bizler profesyonel futbolcuyuz. Bizim için sezon bitti. İstemediğimiz şekilde sonuçlanan bir sezon oldu. Benim adıma da sakatlıklarla dolu bir sezon oldu. Ama artık geleceğe bakmamız gerekiyor. Tek hedefim Fenerbahçe’de şampiyonluk yaşamak. Hedefim başka ne olabilir ki? Fenerbahçe taraftarı benim için her zaman önemli. Ben zaten Fenerbahçeliyim. En büyük hayalim de Fenerbahçe’de başarılar yakalamak. Şu an milli takımı düşünüyorum. Milli takım bittikten sonra tekrar Fenerbahçe’yi düşünmeye başlayacağım” sözlerini sarf etti.