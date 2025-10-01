UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Nice'i konuk edecek olan Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, karşılaşma öncesi Chobani Stadyumu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe taraftarının Antalyaspor maçında Anderson Talisca'ya gösterdiği tepki hakkında konuşan İsmail Yüksek, şunları söyledi:

"Tepkiler son haftalardaki kötü sonuçlardan dolayı oluyor. Taraftarları anlıyorum, beklenti var. Son maçtaki Talisca'ya tepki bizi üzdü. Orada Talisca'ya da değil de hakeme tepki oldu diye düşünmek istiyorum.

Fenerbahçe’de her zaman en iyiler oynar ve ihtiyaç olduğunda her zaman yerine transfer yapılır. Yeteri kadar iyi olsaydım yerime transfer yapılmazdı, biliyorum. Kendimi daha çok geliştirmem lazım. Ama burada önemli olan Fenerbahçe...

Hocanın inanılmaz pozitif yönü var. Her oyuncuya eşit yaklaşıyor. 4-5 dil biliyor, oyuncular için çok önemli bence. Maçtan sonra sahada toplantı yaptık, orada çok güzel şeyler söyledi, bize öz güven aşıladı."