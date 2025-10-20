İsmailağa cemaatine bağlı Erenler Vakfı, Fatih sokaklarında gövde gösterisi yaptı.

Cemaate bağlı Erenler Vakfı tarafından 318 öğrencinin katılımıyla Yavuz Sultan Selim Camii’nde "icazet" etkinliği düzenlendi.

"İcazet" etkinliği için tarikat üyeleri İsmailağa Camii’nden Yavuz Sultan Selim Camii’ne yürüdü.

"İcazet" alan Mehmet Emin Çivi, “Yavuz Sultan Selim Camii’nde 318 kardeşimizle birlikte İslâmî ilimler icazetini almakla müşerref olduk, hamdolsun. Medreseden aldığımız ilim, irfan ve güzel ahlakla nice gönüllere dokunmak için hizmete başlıyoruz. Anadolu’nun dört bir yanına dağılıp medreseden aldığımız sahih bilgiyi kardeşlerimize ulaştırmak için gayret edeceğiz. Bu kutlu günümüze katılım sağlayan kardeşlerimize ve hanım ablalarımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.