Kış aylarının vazgeçilmezi, vitamin ve mineral deposu olarak bilinen ıspanak ve pırasa, sofralarımıza göründüğü kadar masum gelmiyor olabilir. Yapılan son araştırmalar ve uzman diyetisyenlerin açıklamaları, bu sebzelerin üretim aşamasında maruz kaldığı pestisit oranlarının yüksek olduğunu gösteriyor.

TEMİZLENMESİ EN ZOR SEBZELER ARASINDALAR

Ispanak ve pırasayı diğer sebzelerden ayıran en büyük risk, fiziksel anatomileri. Uzmanlara göre ıspanak; geniş ve gözenekli yaprak yüzeyi nedeniyle ilaçları sünger gibi emiyor. Bazı numunelerde aynı anda 20 farklı ilaç kalıntısına rastlanabiliyor. Pırasa ise katmanlı yapısı, tarım ilaçlarının yaprak aralarına sızmasına ve yıkama esnasında suyun bu bölgelere ulaşamamasına neden oluyor.

DOĞAL GÖRÜNÜM SİZİ YANILTMASIN

Diyetisyenler, pazar tezgahlarında "taze" ve "canlı" görünen her ürünün sağlıklı olmadığını vurguladı. Özellikle ince kabuklu veya kabuksuz tüketilen bu 2 sebze, kimyasalları doğrudan bünyesine alıyor. Kalp sağlığı ve bağışıklık için tüketilen bu besinler, doğru temizlenmediğinde karaciğerde toksik birikime ve uzun vadede kronik rahatsızlıklara kapı aralayabiliyor.

BU NOKTALARA DİKKAT EDİN

Haber detaylarına göre, bu riskleri sıfıra indirmek mümkün olmasa da minimize etmek için şu adımlar öneriliyor:

- "Köy ürünü" söylemi yerine denetimden geçmiş, sertifikalı organik ürünlere yönelmek.

- Pırasanın ilk iki katmanını mutlaka soymak, ıspanağın ise sadece suda bekletilmeden, akan su altında tek tek ovularak yıkanması.

- Sebzelerin havayla ve ilaçla ilk temas eden en dış kısımlarını tüketmeden çöpe atmak.