Araştırmacılar, ıspanak hücrelerinde bulunan ve fotosentezden sorumlu 'tilakoit' adı verilen mikroskobik yapıları izole ederek özel bir göz damlası geliştirdi. Göz yüzeyine uygulanan bu yapıların ışıkla etkileşime girerek zararlı molekülleri etkisiz hale getiren antioksidan bileşiklerin üretimini artırdığı belirtildi.

IŞIK GÖRDÜKÇE KORUMA SAĞLIYOR

Bilim insanlarına göre ıspanaktan elde edilen bu biyolojik yapılar, ışıkla etkileşime girdiklerinde faydalı moleküller üreterek gözdeki iltihaplanma ve hücresel hasarla mücadele edebiliyor. Böylece göz kuruluğuna bağlı rahatsızlıkların hafifletilmesi hedefleniyor.

İLK SONUÇLAR UMUT VERDİ

Laboratuvar deneylerinde tedavinin uygulandığı deneklerde gözyaşı üretiminin arttığı ve göz yüzeyindeki hasarın azaldığı gözlemlendi. Araştırmacılar, elde edilen sonuçların mevcut tedavi yöntemlerine alternatif olabilecek yeni bir yaklaşımın kapısını aralayabileceğini düşünüyor.

Uzmanlar, yöntemin insanlar üzerinde yaygın şekilde kullanılabilmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtirken, bitkilerden elde edilen biyolojik yapıların gelecekte tıpta daha geniş kullanım alanı bulabileceğini ifade ediyor.