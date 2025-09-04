A Milli Takımımız ile birlikte 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda yer alan İspanya, Bulgaristan deplasmanına çıktı.
Grubun favorileri arasında yer alan İspanyollar, rakibini ilk yarıda kaydettiği gollerle 3-0 mağlup etti.
Elemelere galibiyetle başlayan İspanya'ya 3 puanı getiren golleri Mikel Oyarzabal (5), Marc Cucurella (30) ve Mikel Merino (38) kaydetti. Bu sonucun ardından İspanya, Türkiye ile birlikte grup etabına 3 puanla başlarken gol averajı ile liderlik koltuğuna yerleşti.
Türkiye ile İspanya, grubun ikinci maçında 7 Eylül Pazar günü Konya'da karşı karşıya gelecek.