İspanyol Ulusal Coğrafya Enstitüsü'ne (IGN) göre ülkede bir asırdan fazla bir süredir ilk kez görülecek olan tam güneş tutulması, yaz turizminin en yoğun olduğu ağustos ayına denk gelince eşsiz bir kaosu ve fırsatı beraberinde getirdi. Sadece gökyüzüne bakmak için 10 milyona yakın insanın ülke içinde seyahat etmesi bekleniyor.

Tam tutulma kuşağı, ülkenin kuzeybatısındaki Balear Adaları'ndan başlayarak Atlantik kıyılarına kadar uzanan devasa bir şeridi kapsayacak.

Valensiya, Bilbao ve Zaragoza gibi büyük şehirler tam karanlığın rotasında yer alıyor, ancak uzmanlar, şehir ışıklarından ve binalardan uzakta, doğanın içinde bir gözlemin çok daha eşsiz bir deneyim sunacağı konusunda uyarıyor.

OTELLER DOLUP TAŞTI

El Diario'nun raporuna göre, tutulmanın en net izleneceği bölgelerdeki (Guadalajara, Zaragoza ve küçük kasabalar) konaklama tesisleri şimdiden %100 doluluk oranına ulaştı.

Etkinliğin yaz sezonunun zirvesine (Ağustos) denk gelmesi, otel ve kiralık ev fiyatlarında astronomik bir artışa (keskin bir fırlamaya) neden oldu. Hükümetin turizm ajansı Turespaña, bu durumu Madrid'deki dev Fitur turizm fuarında ülkenin en büyük reklam stratejisi olarak kullandı.

ÖZEL BİR KOMİTE KURULDU

Beklenen 10 milyon kişilik devasa insan sirkülasyonu nedeniyle, İspanya merkezi hükümeti tutulma rotasındaki tüm yerel yönetimlerden acil "güvenlik ve trafik kriz planları" hazırlamalarını talep etti. Balear Adaları hükümeti süreci yönetmek için şimdiden özel bir komite kurdu.

Bu tutulmanın en büyüleyici yanı, tam gün batımı saatlerine denk gelecek olması. Güneş ufka yaklaşırken Ay tarafından tamamen örtülecek ve izleyicilere gerçeküstü bir manzara sunacak.

Tutulma İspanya'da tam yaşanırken, Avrupa'nın geri kalanında (ve Türkiye'nin batısında) "kısmi tutulma" olarak izlenebilecek.

İspanya çok şanslı bir coğrafya. Bu tutulmadan bir yıldan kısa bir süre sonra, 2 Ağustos 2027'de Endülüs'ün güneyi, Cebelitarık ve Fas kıyılarını vuracak (ve 4 buçuk dakika sürecek) ikinci bir tam güneş tutulmasına daha ev sahipliği yapacak.