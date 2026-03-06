İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in savaş karşıtı açıklamaları sonrasında büyüyen karşılıklı destek mesajları ve mizahi paylaşımlar kısa sürede iki ülke kamuoylarını birleştirdi. İki ülke kullanıcıları arasındaki bu etkileşim, Türk vatandaşlarının Schengen vizesi alma süreçlerini kolaylaştırma taleplerini gündeme taşıdı.

İki ülke kamuoyları arasındaki etkileşimin temelinde, İspanya hükümetinin dış politikaya yönelik açıklamaları yer aldı. Pedro Sánchez'in, ABD'nin İran'a yönelik olası askeri operasyonlarında İspanya'daki üslerin kullanılmasına izin verilmeyeceğini açıklaması ve Gazze başta olmak üzere Ortadoğu politikalarında savaş karşıtı bir tutum sergilemesi, Türkiye'de geniş yankı uyandırdı. Bu açıklamalar sosyal medyada çok sayıda Türk kullanıcı tarafından destek mesajlarıyla karşılandı.

DAYANIŞMA KAMPANYAYA ÇEVRİLDİ

İspanyol bir sosyal medya kullanıcısının Change.org üzerinden başlattığı çevrim içi imza kampanyası, Türk turistlerin Avrupa Birliği ülkeleri için Schengen vizesi başvurularındaki zorlukların giderilmesini hedefliyor. Kampanya, vizelerin kolaylaştırılması ve prosedürlerin hafifletilmesi taleplerini bulunduruyor.

MİZAH GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Özellikle bir Türk kullanıcının yaptığı "Dünyada bir tane bile kel İspanyol kalmayacak" şeklindeki esprili paylaşım kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Saç ekimi konusunda dünyada gündem olan Türkiye'ye yönelik bu paylaşım, İspanyol medyasında ve televizyon programlarında da gündeme geldi. Bir televizyon programında konuyu değerlendiren sunucu, "Türkler ve İspanyollar kardeştir" değerlendirmesinde bulundu.