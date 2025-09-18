İspanya hükümeti, FIFA'ya 2026 Dünya Kupası için rest çekti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'in yer alması halinde İspanya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'na katılmama kararı alabileceğini açıkladı.

Başbakan Pedro Sanchez, Gazze'ye yönelik saldırıları devam eden İsrail'in ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na katılması halinde radikal kararlar alacaklarını beyan etti. Sanchez, kupaya katılmama kararı alabileceklerini de ekledi.

RUSYA ÖRNEĞİNİ VERDİ

Başbakan Pedro Sanchez'in açıklamalarına İspanya Meclis Üyesi Patxi Lopez de destek verdi. Lopez, İsrail'in durumu için Rusya örneğini öne sürerken "İsrail takımlarının spor etkinliklerine katılmaması ve Eurovision'da yer almaması gerekiyor. Tıpkı Rusya'nın çıkarıldığı gibi. Neden Rusya ile olur da İsrail ile olmaz? Fark nedir?" ifadelerini kullandı.

Söz konusu tepki, İspanyol halkı ve sosyal medyada büyük destek alırken gözler FIFA'nın alacağı karara çevrildi.