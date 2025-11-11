2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 18 Kasım Salı günü A Milli Futbol Takımı'nı konuk edecek İspanya'da 18 yaşındaki yıldız futbolcu Lamine Yamal'ın sakatlık gerekçesiyle aday kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.

Konu ile ilgili açıklama yapan İspanya A Milli Erkek Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, sürecin federasyonun kontrolü dışında gerçekleştiğini söyledi.

Luis de la Fuente, RNE'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Federasyonun kontrolü dışında gerçekleşen bazı tıbbi süreçler var. Olan oldu, bunu kabul etmek zorundayız. Ancak açık söylemek gerekirse, daha önce böyle bir durumla hiç karşılaşmadım. Bu normal değil ve hepimizi şaşırttı."

İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu'ndan (RFEF) yapılan açıklamada, "Lamine Yamal, Gürcistan ve Türkiye'ye karşı oynayacağı maçlarda kadrodan çıkarıldı. RFEF Sağlık Hizmetleri, milli takımla resmi antrenman kampının başladığı 10 Kasım Pazartesi günü saat 13.47'de, oyuncu Lamine Yamal'ın aynı sabah kasık rahatsızlığının tedavisi için invaziv radyofrekans işlemine tabi tutulduğunu öğrendikten sonra şaşkınlık ve rahatsızlığını dile getirmektedir. Bu işlem, milli takım sağlık ekiplerine önceden haber verilmeden, sadece dün gece saat 22.40'ta gelen ve 7-10 gün istirahat tavsiyesi veren doktor raporuyla ayrıntıları öğrenilerek gerçekleştirildi" denilmişti.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçında 15 Kasım'da Gürcistan deplasmanına gidecek olan İspanya, 18 Kasım'da ise Türkiye'yi konuk edecek.