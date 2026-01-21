İspanya'nın Barselona kenti yakınlarındaki Gelida'da Salı günü bir banliyö treni raydan çıktı. Kazada makinist hayatını kaybederken 37 yolcu yaralandı.

Katalonya'da R4 hattında seyreden bir trenin üzerine şiddetli yağışlar sonrası bir istinat duvarının devrilmesi nedeniyle gerçekleştiğini bildirdi.

Bu olay İspanya'nın güneyinde yer alan Córdoba eyaletindeki 41 kişinin öldüğü başka bir tren kazasından sadece iki gün sonra yaşandı.

Yerel saatle gece 22:00 sularında meydana gelen kaza Gelida ve Sant Sadurní d’Anoia belediyeleri arasındaki günlük binlerce kişinin kullandığı güzergahta gerçekleşti.

YAĞIŞLAR ALTYAPIYI MAHVETTİ

Yağışlardan sonra yaşanan altyapı çökmesi, ülkedeki demiryolu ulaşımında üst üste felaketler sebep oldu. Yetkililer kazanın ardından bölgedeki tüm seferleri durdurarak inceleme başlattı.

Kurtarma çalışmaları için olay yerine 20 ambulans ve 38 itfaiye ekibi hızla sevk edildi. İtfaiye ekipleri treni ve yıkılan duvarı sabitlemek için yoğun bir çalışma yürüttü.

Trenin içerisinde mahsur kalan bir yolcu ekiplerin zorlu müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı.

İtfaiye müfettişi Claudi Gallardo olay yerinden yaptığı televizyon bağlantısında "Şu an itibarıyla dört yolcunun durumunun ağır. Bununla birlikte tüm yolcular trenden tamamen tahliye edildi" dedi.

İlk müdahale ekipleri tarafından yardım edilen tren makinistinin tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı açıklandı.

İçişleri ve Güvenlik Bakanı Nuria Parlón ile Bölge Bakanı Silvia Paneque gelişmeleri yakından takip etmek için kaza bölgesine gitti.